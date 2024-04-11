Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на турнире претендентов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Партия между россиянином Яном Непомнящим и американцем Фабиано Каруаной в рамках шестого тура турнира претендентов по шахматам завершилась вничью.

Непомнящий играл белыми фигурами.

В турнирной таблице в Торонто российский гроссмейстер делит лидерство с индийцем Доммараджу Гукешем, который сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой. У Непомнящего и Гукеша по 4 балла.

В женском турнире россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно одержали победы. Горячкина черными фигурами взяла верх над Нюргул Салимовой из Болгарии, Лагно (также черными) – над Рамешбабу Вайшали из Индии.

В турнирной таблице лидирует китаянка Тань Чжунъи (4 балла). У Горячкиной 4 балла, у Лагно – 3,5.