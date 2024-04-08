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Непомнящий вышел на первое место в турнире претендентов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу в четвертом туре проходящего в Торонто турнира претендентов.

Его соперником в очередной игровой день был представитель Индии Видит Гуджрати, которого россиянин победил, играя белыми фигурами.

Победа позволила Непомнящему набрать 3 очка и выйти в единоличные лидеры турнира. До этого он делил лидерство с американцем Фабиано Каруаной и индийцем Гукешем Доммараджу, но те потеряли по полбалла, сыграв друг с другом вничью. Теперь у них по 2,5 очка.

Победитель получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Дин Лижэнем (Китай).

В женском турнире претендентов россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с Рамешбабу Вайшали (Индия), Екатерина Лагно также белыми – с Тань Чжунъи (Китай).

Здесь лидирует Тань Чжунъи – 3 очка. У Горячкиной 2,5 балла, у Лагно – 2.

Победительница в матче за женскую мировую корону сыграет с Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

Александра Горячкина Ян Непомнящий Торонто Екатерина Лагно шахматы
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