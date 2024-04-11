Сезон-2024/25 в КХЛ стартует 3 сентября

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Старт сезона-2024/25 в Континентальной хоккейной лиге запланирован на 3 сентября. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

В этот день пройдет матч за Кубок Открытия с участием ярославского "Локомотива", а также другого финалиста текущего сезона. Им станет победитель серии между магнитогорским "Металлургом" и екатеринбургским "Автомобилистом".

Структура и сроки проведения чемпионата КХЛ будут объявлены позднее.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, однако он выбыл из розыгрыша в первом раунде. Вылетел вскоре и победитель регулярного чемпионата, московское "Динамо".