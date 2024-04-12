"Аталанта" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянской "Аталанты" со счетом 3:0 победили английский "Ливерпуль" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы УЕФА.

Игра прошла в Ливерпуле.

На 38-й и 60-й минутах голы провел Джанлука Скамака, на 83-й – Марио Пашалич.

Российский футболист "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле незадолго до окончания игры.

Результаты остальных матчей

"Милан" - "Рома" (оба – Италия) – 0:0

"Байер" (Германия) – "Вест Хэм" (Англия) – 2:0

"Бенфика" (Португалия) – "Марсель" (Франция) – 2:1

Результаты матчей Лиги конференций

"Олимпиакос" (Греция) – "Фенербахче" (Турция) – 3:2

"Виктория Пльзень" (Чехия) – "Фиорентина" (Италия) – 0:0

"Брюгге" (Бельгия) – ПАОК (Греция) – 1:0

"Астон Вилла" (Англия) – "Лилль" (Франция) – 2:1.

Ответные матчи пройдут через неделю