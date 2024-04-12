"Аталанта" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянской "Аталанты" со счетом 3:0 победили английский "Ливерпуль" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы УЕФА.
Игра прошла в Ливерпуле.
На 38-й и 60-й минутах голы провел Джанлука Скамака, на 83-й – Марио Пашалич.
Российский футболист "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле незадолго до окончания игры.
Результаты остальных матчей
"Милан" - "Рома" (оба – Италия) – 0:0
"Байер" (Германия) – "Вест Хэм" (Англия) – 2:0
"Бенфика" (Португалия) – "Марсель" (Франция) – 2:1
Результаты матчей Лиги конференций
"Олимпиакос" (Греция) – "Фенербахче" (Турция) – 3:2
"Виктория Пльзень" (Чехия) – "Фиорентина" (Италия) – 0:0
"Брюгге" (Бельгия) – ПАОК (Греция) – 1:0
"Астон Вилла" (Англия) – "Лилль" (Франция) – 2:1.
Ответные матчи пройдут через неделю