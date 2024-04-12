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Вице-президент АСА озвучил планы по поединкам бойца Токова

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев сообщил, что лига планирует организовать как минимум два поединка с участием Анатолия Токова.

"Если говорить про планы на Токова, то сейчас у нас бой с Шарафом, а также у нас есть договоренности о поединке с Магомедом Исмаиловым. То есть это уже два противостояния. Да, Анатолий остается на контракте с Bellator/PFL. Но на данном этапе нас устраивает, что он выступает по одному бою у нас. Это из понятных планов до конца года. Апрель - Шараф. И начиная с сентября и до конца года - Магомед Исмаилов. Пока у нас такие понятные планы", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

Токов 9 марта должен был провести реванш с Магомедом Исмаиловым. Поединок, однако, был перенесен из-за травмы Исмаилова. В АСА обещали организовать это противостояние до конца 2024 года.

19 апреля в Санкт-Петербурге Токов на турнире АСА 174 встретится с Шарафом Давлатмуродовым. Эти соперники встречались в октябре 2021 года на турнире Bellator, когда раздельным решением судей сильнее оказался Токов.

АСА Анатолий Токов Магомед Исмаилов
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