"Автомобилист" победил "Металлург" и перевел серию КХЛ в седьмой матч

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" взял верх над магнитогорским "Металлургом" в домашнем, шестом матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Результат – 5:3 (1:0, 4:2, 0:1).

Эта победа позволила "Автомобилисту" сравнять счет в серии по победам – 3-3.

Серия длится до четырех побед, в понедельник в Магнитогорске пройдет решающая встреча. В финале победитель сыграет с ярославским "Локомотивом".