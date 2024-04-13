"Балтика" забила семь голов "Ахмату" в матче РПЛ в Грозном

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 7:1 разгромили грозненский "Ахмат" в матче 24-го тура чемпионата России.

Игра состоялась в Грозном.

Три гола забил Алекс Фернандес (8, 41, 84), по одному – Анхело Энрикес (4), Юрий Ковалев (11), Виталий Лисакович (34), Максим Кузьмин (89).

В составе "Ахмата" отличился Светослав Ковачев (76).

"Балтика" набрала 20 очков и поднялась с 16-го на 13-е место в турнирной таблице. "Ахмат" - на 14-м месте (также 20 баллов).