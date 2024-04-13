Поиск

"Балтика" забила семь голов "Ахмату" в матче РПЛ в Грозном

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 7:1 разгромили грозненский "Ахмат" в матче 24-го тура чемпионата России.

Игра состоялась в Грозном.

Три гола забил Алекс Фернандес (8, 41, 84), по одному – Анхело Энрикес (4), Юрий Ковалев (11), Виталий Лисакович (34), Максим Кузьмин (89).

В составе "Ахмата" отличился Светослав Ковачев (76).

"Балтика" набрала 20 очков и поднялась с 16-го на 13-е место в турнирной таблице. "Ахмат" - на 14-м месте (также 20 баллов).

Ахмат Балтика РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" обыграл "Краснодар" и упрочил лидерство в РПЛ

"Спартак" проиграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

"Спартак" проиграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

Хачанов проиграл в четвертьфинале турнира Masters в Монте-Карло

Хачанов проиграл в четвертьфинале турнира Masters в Монте-Карло

Кучеров первым из россиян набрал 140 очков за сезон в НХЛ

Кучеров первым из россиян набрал 140 очков за сезон в НХЛ

Непомнящий вновь стал лидером турнира претендентов

"Аталанта" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

"Аталанта" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
Умершие знаменитости

Умер экс-игрок в американский футбол О. Джей Симпсон

Умер экс-игрок в американский футбол О. Джей Симпсон

Более 50 стран подтвердили участие в Играх БРИКС в Казани

Более 50 стран подтвердили участие в Играх БРИКС в Казани

Медведев проиграл Хачанову в третьем круге турнира в Монте-Карло

Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на турнире претендентов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });