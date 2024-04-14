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Непомнящий сыграл вничью в восьмом туре турнира претендентов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами завершил вничью партию восьмого тура с азербайджанцем Ниджатом Абасовым на шахматном турнире претендентов.

Соревнование проходит в Торонто.

Теперь в активе россиянина 5 баллов, он делит лидерство с Доммараджу Гукешем из Индии, который черными фигурами одолел своего соотечественника Видита Сантош Гуджрати. Это позволило Гукешу догнать Непомнящего по числу очков.

Турнир состоит из 14 туров. Победитель получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Дин Лижэнем (Китай). Два предыдущих турнира претендентов выиграл Непомнящий, но в чемпионских матчах уступил сначала норвежцу Магнусу Карлсену, затем Дин Лижэню.

В женском турнире претендентов обе россиянки – Екатерина Лагно и Александра Горячкина – сыграли друг с другом. Партия, белыми фигурами в которой сыграла Лагно, завершилась вничью.

Возглавлявшая турнирную таблицу в качестве единоличного лидера китаянка Тань Чжунъи белыми фигурами уступила своей соотечественнице Лэй Тинцзе. Теперь в таблице троевластие: по 5 очков набрали Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе и Горячкина. У Лагно – 4,5 балла.

Победительница в матче за женскую мировую корону сыграет с Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

Александра Горячкина Ян Непомнящий Екатерина Лагно шахматы
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