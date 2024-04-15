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Непомнящий сыграл вничью с Фируджей на турнире претендентов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с выступающим за Францию Алирезой Фируджей в партии девятого тура турнира претендентов.

Соревнование проходит в Торонто.

Индийский шахматист Доммараджу Гукеш, с которым россиянин делит лидерство, также сыграл вничью – белыми фигурами со своим соотечественником Рамешбабу Прагнанандхой.

Непомнящий и Гукеш продолжают лидировать в турнирной таблица, набрав по 5,5 балла, в тройку сильнейших также входит Рамешбабу Прагнанандха - 5.

В женском турнире претендентов россиянка Александра Горячкина черными сыграла вничью с украинкой Анной Музычук, Екатерина Лагно также черными – с индианкой Хампи Конеру.

В турнирной таблице лидирует китаянка Тань Чжунъи – 6 очков, она победила Рамешбабу Вайшали из Индии. По 5,5 очка набрали Горячкина и Лэй Тинцзе (Китай), у Лагно 5 баллов.

Александра Горячкина Ян Непомнящий Екатерина Лагно шахматы
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