Непомнящий сыграл вничью с Фируджей на турнире претендентов
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с выступающим за Францию Алирезой Фируджей в партии девятого тура турнира претендентов.
Соревнование проходит в Торонто.
Индийский шахматист Доммараджу Гукеш, с которым россиянин делит лидерство, также сыграл вничью – белыми фигурами со своим соотечественником Рамешбабу Прагнанандхой.
Непомнящий и Гукеш продолжают лидировать в турнирной таблица, набрав по 5,5 балла, в тройку сильнейших также входит Рамешбабу Прагнанандха - 5.
В женском турнире претендентов россиянка Александра Горячкина черными сыграла вничью с украинкой Анной Музычук, Екатерина Лагно также черными – с индианкой Хампи Конеру.
В турнирной таблице лидирует китаянка Тань Чжунъи – 6 очков, она победила Рамешбабу Вайшали из Индии. По 5,5 очка набрали Горячкина и Лэй Тинцзе (Китай), у Лагно 5 баллов.