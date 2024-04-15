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Вяльбе назвала раздутой тему с завалом на лыжной гонке в Сочи

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что СМИ преувеличили масштаб инцидента на Спартакиаде в Сочи, когда по ходу женской гонки случился массовый завал.

"Неприятный инцидент, но при всем при этом хочу отметить, что никаких открытых переломов и черепно-мозговых травм у спортсменок не было. Более того, из всех 17 спортсменок, которые попали в больницу, 16 приняли участие в следующих соревнованиях. Им помогли либо суперквалифицированные врачи, которые эти переломы вылечили за ночь, либо какие-то волшебники", - сказала Вяльбе на пресс-конференции в понедельник.

"Как часто бывает: из-за небольшой, на самом деле, проблемы сделали такой резонанс", - посетовала она.

По словам Вяльбе, регламент после сочинской гонки федерация менять не будет.

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"Зачастую лыжники стартуют в тумане, где ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Но судя по видео соревнований (в Сочи) видимость все-таки была. С учетом того, что многие писали о том, что вся лыжня в крови, но при этом нулевая видимость, я стесняюсь спросить: как тогда такое состояние лыжни разглядели?" - сказала президент ФЛГР.

"Благодаря СМИ, было возбуждено уголовное дело. Нас опрашивали 80 человек – всех членов жюри судей, часть родителей, которые там были. И ничего в этом не нашли. Все действия были в рамках регламента и правил соревнований", - подчеркнула трехкратная олимпийская чемпионка.

Вяльбе также посетовала на то, что многие родители не понимают, что лыжи – это не художественная гимнастика. "Хотя и там может булава по голове прилететь", - отметила она.

Масс-старт на 10 км прошел 8 марта, во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость и спортсменки, как сообщалось, получили травмы и ушибы.

Елена Вяльбе лыжные гонки
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