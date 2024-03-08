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Одна лыжница госпитализирована после массового завала на соревнованиях в Сочи

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Одна из пострадавших в массовом столкновении лыжниц на Всероссийской спартакиаде госпитализирована, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сочи.

Характер полученной травмы не уточняется.

"На финише зимней Всероссийской спартакиады учащихся из-за внезапно опустившегося плотного тумана и низкой видимости произошло столкновение участников. Некоторые получили травмы, их жизни ничто не угрожает", - сказал представитель администрации.

По погодным условиям соревнования остановлены.

Минспорт РФ ранее обещал проанализировать обстоятельства массового завала во время женской гонки на 10 км.

Сочи лыжные гонки
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