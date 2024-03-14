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Федерация лыжных гонок не нашла нарушений жюри при завале в Сочи

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Исполком Федерации лыжных гонок России считает, что жюри отработало без нарушений во время гонки в Сочи на Спартакиаде учащихся, где во время заезда случилось массовое падение лыжниц.

"Исполком ФЛГР поддержал выводы, сделанные Комитетом Федерации лыжных гонок России по организации и проведению соревнований по лыжным гонкам, не найдя нарушений в работе Жюри Соревнования", - говорится в заявлении ФЛГР.

Масс-старт на 10 км прошел 8 марта, во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость и спортсменки получили травмы и ушибы.

Результаты расследования инцидента исполком ФЛГР рассмотрел в четверг.

лыжные гонки ФЛГР Сочи
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