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Российский боксер Сосулин назвал практику одним из плюсов турниров IBA

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Сосулин заявил, что продолжит выступать в турнирах серии "Ночь чемпионов IBA".

"На данный момент я боксирую по версии IBA и планирую дальше там выступать. Главная цель - мировой титул IBA. Считаю, что этот пояс будет стоять на том же уровне, что и все мировые. Если говорить о плюсах выступления на турнирах "Ночь чемпионов IBA", у нас нет простоев, мы часто боксируем. По организации вообще нет вопросов. Также все поединки конкурентные, высокий уровень оппозиции. Поэтому одни плюсы. Наша задача - выходить и показывать красивый бокс, чтобы зрители наслаждались нашими противостояниями", - приводит слова Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.

20 апреля в Уфе на турнире "Ночь чемпионов IBA" Сосулин проведет бой с Улугбеком Собировым из Таджикистана. Поединок будет со-главным на турнире.

"Улугбек Собиров - хорошая оппозиция для того, чтобы провести классный бокс, чтобы зрители смогли увидеть поединок двух хороших боксеров с хорошим бэкграундом. Считаю, мы покажем классный бокс, который стоит посмотреть", - сказал Сосулин.

На счету Сосулина на профессиональном ринге восемь побед (три – нокаутом), поражений нет. Собиров выиграл 14 поединков (восемь - досрочно) при трех поражениях.

бокс IBA Павел Сосулин Улугбек Собиров
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