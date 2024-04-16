Непомнящий сыграл вничью с Гукешем на турнире претендентов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью партию десятого тура с индийцем Доммараджу Гукешем в рамках проходящего в Торонто турнира претендентов.

Непомнящий играл белыми фигурами.

Оба набрали по 6 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице. Ближайшие преследователи – американцы Фабиано Каруана, Хикару Накамура и представитель Индии Рамешбаба Прагнанандха. У них по 5,5 очка.

Турнир состоит из 14 туров. Победитель получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Дин Лижэнем (Китай). Два предыдущих турнира претендентов выиграл Непомнящий, но в чемпионских матчах уступил сначала норвежцу Магнусу Карлсену, затем Дин Лижэню.

В женском турнире россиянка Александра Горячкина белыми уступила китаянке Лэй Тинцзе, Екатерина Лагно белыми сыграла вничью с украинкой Анной Музычук.

После десятого тура в женском турнире претендентов лидируют китаянки Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе, набравшие по 6,5 балла. У Горячкиной и Лагно по 5,5 очка, они – ближайшие преследовательницы лидеров.

Победительница в матче за женскую мировую корону сыграет с Цзюй Вэньцзюнь (Китай).