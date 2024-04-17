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"Динамо" и "Ростов" вышли во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" и "Ростов" (Ростов-на-Дону) победили в матчах первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу.

"Динамо" со счетом 4:2 в гостях обыграло "Оренбург".

Голы в составе москвичей забили Федор Смолов (11-я минута), Константин Тюкавин (62), Денис Макаров (74), Хорхе Карраскаль. В составе "Оренбурга" отличились Мохаммад Горбани (68) и Хорди Томпсон (90+2).

"Ростов" в Екатеринбурге со счетом 3:1 обыграл местный "Урал". На гол игрока хозяев Гильерме Шеттине (10) ростовчане ответили точными ударами Ивана Комарова (60), Дениса Терентьева (72), Николая Комличенко (90+5).

"Динамо" и "Ростов" вышли во второй этап полуфинала Пути регионов, где также сыграют калининградская "Балтика" и проигравшая команда в полуфинальной паре Пути РПЛ "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва).

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