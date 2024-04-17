Поиск

Надаль проиграл во втором круге турнира в Барселоне

Надаль проиграл во втором круге турнира в Барселоне
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Экс-первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение от австралийца Алекса Де Минора в матче второго круга турнира в Барселоне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1.

Матч прошел на корте, названном именем Надаля.

Сейчас испанец является 644-й ракеткой мира, Де Минор в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов располагается на 11-й строчке.

Надаль – самый титулованный участник турнира в Барселоне, он выиграл 12 финалов из 12.

Рафаэль Надаль теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Овечкин провел 853-й гол в НХЛ, "Вашингтон" вышел в плей-офф

Овечкин провел 853-й гол в НХЛ, "Вашингтон" вышел в плей-офф

ПСЖ разгромил "Барселону" и вышел в полуфинал ЛЧ

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

Рублев проиграл 87-й ракетке мира во втором круге турнира в Барселоне

Матыцин призвал поддержать спортсменов, получивших лицензии на участие в ОИ

Матыцин призвал поддержать спортсменов, получивших лицензии на участие в ОИ

Умер чемпион мира по футболу немец Хельценбайн

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

В Кремле скептически отнеслись к идее перемирия на Украине на время Олимпиады

В Кремле скептически отнеслись к идее перемирия на Украине на время Олимпиады

"Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл регулярный чемпионат НХЛ

Непомнящий сыграл вничью с Гукешем на турнире претендентов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });