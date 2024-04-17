Надаль проиграл во втором круге турнира в Барселоне

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Экс-первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение от австралийца Алекса Де Минора в матче второго круга турнира в Барселоне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1.

Матч прошел на корте, названном именем Надаля.

Сейчас испанец является 644-й ракеткой мира, Де Минор в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов располагается на 11-й строчке.

Надаль – самый титулованный участник турнира в Барселоне, он выиграл 12 финалов из 12.