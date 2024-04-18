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Непомнящий выиграл в 11-м туре турнира претендентов и снова стал лидером

Непомнящий выиграл в 11-м туре турнира претендентов и снова стал лидером
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл индийца Гуджрати Видита в партии 11-го тура турнира претендентов в Торонто.

Непомнящий играл черными фигурами.

Победа позволила ему набрать 7 очков и вернуться в единоличные лидеры соревнования. Ближайшие преследователи – индиец Доммараджу Гукеш и американец Хикару Накамура, они набрали по 6,5 балла.

В женском турнире претендентов обе россиянки в 11-м туре потерпели поражения. Екатерина Лагно уступила Тань Чжунъи (Китай), Александра Горячкина проиграла индианке Рамешбабу Вайшали. Россиянки играли черными фигурами.

В турнирной таблице лидирует Тань Чжунъи (7,5 балла), второе место занимает Лэй Тинцзе, также представляющая Китай (7). У Лагно и Горячкиной по 5,5 балла.

Александра Горячкина Ян Непомнящий Торонто Екатерина Лагно шахматы
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