Непомнящий выиграл в 11-м туре турнира претендентов и снова стал лидером

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл индийца Гуджрати Видита в партии 11-го тура турнира претендентов в Торонто.

Непомнящий играл черными фигурами.

Победа позволила ему набрать 7 очков и вернуться в единоличные лидеры соревнования. Ближайшие преследователи – индиец Доммараджу Гукеш и американец Хикару Накамура, они набрали по 6,5 балла.

В женском турнире претендентов обе россиянки в 11-м туре потерпели поражения. Екатерина Лагно уступила Тань Чжунъи (Китай), Александра Горячкина проиграла индианке Рамешбабу Вайшали. Россиянки играли черными фигурами.

В турнирной таблице лидирует Тань Чжунъи (7,5 балла), второе место занимает Лэй Тинцзе, также представляющая Китай (7). У Лагно и Горячкиной по 5,5 балла.