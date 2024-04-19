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Непомнящий утратил статус единоличного лидера на турнире претендентов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой партию 12-го тура проходящего в Торонто турнира претендентов.

Непомнящий играл белыми фигурами.

Этим результатом воспользовались индиец Гукеш Доммараджу и американец Хикару Накамура. Они черными фигурами победили азербайджанца Ниджата Абасова и представителя Франции Алирезу Фируджу соответственно.

Теперь в турнирной таблице троевластие, лидируют Непомнящий, Гукеш и Накамуре, набравшие по 7,5 очков. Далее идут американец Фабиано Каруана (7 очков), Рамешбабу Прагнанандха (6), индиец Видит Сантош Гуджрати (5), Алиреза Фируджа (4,5), Ниджат Абасов (3).

Турнир состоит из 14 туров. Победитель получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Дин Лижэнем (Китай). Два предыдущих турнира претендентов выиграл Непомнящий, но в чемпионских матчах уступил сначала норвежцу Магнусу Карлсену, затем Дин Лижэню.

В женском турнире россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с китаянкой Лэй Тинцзе, Александра Горячкина также белыми – с Хампи Конеру.

Здесь лидирует Тань Чжунъи из Китая (8 очков), далее идут китаянка Лэй Тинцзе (7,5), Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Хампи Конеру (по 6), индианка Рамешбабу Вайшали (5,5), украинка Анна Музычук, представительница Болгарии Нургюл Салимова (по 4,5).

Победительница в матче за женскую мировую корону сыграет с Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

Александра Горячкина Ян Непомнящий Торонто Екатерина Лагно шахматы
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