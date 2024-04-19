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IRONSTAR проведет в Лужниках первую гонку в рамках нового сезона

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Москве 21 апреля стартует сезон триатлона в рамках серии IRONSTAR. В Лужниках в этот день пройдет фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024.

Ожидается, что участие в нем примут свыше 2 тыс. любителей спорта.

"Мы рады вновь встретиться с любителями спорта на открытии сезона триатлона, который обещает быть насыщенным в этом году. Участников ждут новые локации и новые возможности. Старт в Москве - отличный шанс попробовать себя в триатлоне, а также провести спортивные выходные с семьей", – рассказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

В рамках соревнований пройдут женский и детские забеги, а также триатлонные гонки на дистанции 1/8.

В 2024 году соревнования IRONSTAR также пройдут в Анапе (25-26-мая), Геленджике (1-2 июня), Тюмени (15-16 июня), Завидово, Тверская область (29-30 июня), Екатеринбурге (13-14 июля), Нижнем Новгороде (3-4 августа), Москва (23-25 августа), Сочи (4-6 октября).

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