Боец Кадиев уверен в победе Минеева над Глуховым

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Победитель Гран-при "Наше дело" Ислам Кадиев уверен в победе Владимира Минеева над Константином Глуховым.

"Минеев - опытнейший боец, за плечами которого огромное количество поединков. На его стороне возраст, больший опыт, и он на ходу. За Глухова давно ничего не слышал, даже не знаю, когда он последний раз выходил в ринг. С уверенностью могу сказать, что для меня Минеев - явный фаворит", - сказал Кадиев "Интерфаксу".

Поединок по правилам кикбоксинга пройдет 28 апреля в Ульяновске.