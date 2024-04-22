Назван окончательный состав сборной России по хоккею на майское турне

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной "России 25" огласил окончательный состав на майское турне команды.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в него вошли:

Вратари: Никита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов (все – СКА), Евгений Волохин, Егор Заврагин ("Югра").



Защитники: Артемий Князев ("Ак Барс"), Илья Карпухин ("Трактор"), Максим Федотов, Артем Земченок, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Иван Выдренков (все – СКА), Данила Галенюк ("Сочи"), Владимир Грудинин ("Северсталь"), Михаил Гуляев ("Авангард"), Егор Брютов (ЦСКА), Федор Крощинский ("Сочи").



Нападающие: Валентин Зыков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Михаил Воробьев, Сергей Толчинский, Захар Бардаков, Николай Поляков, Дмитрий Бучельников, Андрей Чивилёв (все – СКА), Артур Тянулин ("Сочи"), Никита Дыняк ("Ак Барс"), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Владислав Барулин ("Амур"), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский ("Динамо" М).



2 и 4 мая сборная России в Астане сыграет со сборными Казахстана и Белоруссии соответственно. После этого проведет еще три встречи с Белоруссией – в Омске (6 мая), Туле (9 мая) и Минске (11 мая).