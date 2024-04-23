Скончалась тренер по художественной гимнастике Елена Карпушенко

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Личный тренер тринадцатикратной чемпионки мира по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко умерла в возрасте 62 лет.

"Сегодня ночью на 63 году жизни не стало Елены Львовны Карпушенко", - говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации художественной гимнастики.

"Ее вклад в российскую и мировую художественную гимнастику невозможно переоценить. Красоту и мастерство ее воспитанниц, неповторимый почерк тренерской работы, школу Елены Львовны знает и ценит весь мир. Это огромная утрата для всех нас. Не стало невероятно талантливого наставника, прекрасного человека и нашего друга", - отмечается в тексте обращения, в котором федерация также выражает соболезнования "всем, кто знал и любил Елену Львовну".

О месте и дате прощания с Карпушенко будет сообщено позднее.

Яна Кудрявцева, занимаясь с Карпушенко, стала серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, выиграла 13 золотых медалей чемпионатов мира.