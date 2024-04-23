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Более 2 тыс. человек приняли участие в фестивале триатлона в Лужниках

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. участников из 142 регионов России собрал в Москве фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024.

В рамках фестиваля состоялись женские и детские забеги, а также соревнования по триатлону на дистанции 1/8.

Фестиваль стартовал с триалонной гонки на дистанции ⅛. Участники поэтапно преодолели 380 м плавания, 20,5 км велогонки и 5 км в рамках забега. Трасса гонки пролегала по территории олимпийского комплекса "Лужники".

Плавательный этап прошел в крытом бассейне аквакомплекса "Лужники", маршрут велогонки – по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а беговой – в два круга по Лужнецкой набережной.

Принять участие в гонке триатлеты могли не только индивидуально, но и в составе команды.

Также в составе эстафетной команды выступал Краснюков Дмитрий, начальник Управления спортивных мероприятий и международного сотрудничества Департамента спорта города Москвы Дмитрий Краснюков. В индивидуальном зачете принял участие замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.

" В этом году очень сильный состав вышел на гонку, интересно было следить за борьбой. Короткие дистанции славятся своей зрелищностью, и у болельщиков была отличная возможность понаблюдать за велосипедным и беговым этапами на Лужнецкой и Фрунзенской набережных", - заявил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Победу в мужском IRONSTAR 1/8 одержал Евгений Тихонин, в женском – Ирина Жулдыбина, в IRONLADY - Ольга Федорова.

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