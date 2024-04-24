В ПКР сообщили, что на Паралимпиаде-2024 могут выступить 108 россиян

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Паралимпийских играх 2024 года в Париже могут принять участие 108 российских спортсменов в семи дисциплинах, сообщили "Интерфаксу" в ПКР в среду.

"Информация верная", - сообщили в пресс-службе, подтвердив информацию главы ПКР Павла Рожкова о возможном числе участников Паралимпиады - 2024.

В конце сентября прошлого года Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил спортсменов РФ до участия в Паралимпиаде в Париже в 2024 году в индивидуальном нейтральном статусе.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.