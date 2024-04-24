Краснодар" сократил отставание от "Зенита" после поражения петербуржцев

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Зенит" проиграл "Рубину" в домашнем матче перенесенного ранее 21-го тура чемпионата России по футболу.

Голы забили Мерлина Даку (50-я минута) и Александр Мартынович (90).

В то же время ближайший преследователь лидирующего "Зенита", ФК " Краснодар" дома взял верх над "Балтикой" - 3:2.

Два года в составе "Краснодара" Джон Кордоба (31, 61), один - Эдуард Сперцян (50). У "Балтики" оба гола забил Данила Козлов (51, 89).

"Зенит" по-прежнему лидирует в турнирной таблице, у него 50 очков, "Краснодар" сократил отставание до одного балла.