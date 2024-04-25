Десять россиян выступят в полуфиналах мужского чемпионата Европы по боксу

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU -Поединки с участием десяти российских боксеров пройдут в рамках полуфинала на проходящем в Белграде чемпионате Европы.

Пары выглядят следующим образом:

До 48 кг: Эдмонд Худоян – Эргюнал Себахтин (Болгария)

До 54 кг: Дмитрий Двали – Ясен Радев (Болгария)

До 57 кг: Эдуард Саввин – Артур Базеян (Армения)

До 60 кг: Всеволод Шумков – Томислав Джинович (Черногория)

До 63,5 кг: Габил Мамедов – Рихард Ковач (Венгрия)

До 67 кг: Тархан Идигов – Арарат Арутюнян (Армения)

До 75 кг: Джамбулат Бижамов – Алмир Мемич (Сербия)

До 80 кг: Савелий Садома – Растко Шимич (Сербия)

До 86 кг: Шарабутдин Атаев – Велько Разнатович (Сербия)

До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов – Садам Магомедов (Сербия)

Поединки пройдут 25 апреля. В этот же день состоятся полуфиналы женского чемпионата Европы, также проходящего в Белграде.

До 48 кг: Юлия Чумгалакова – Джованна Маркезе (Италия)

До 52 кг: Анастасия Кооль – Драгана Йованович (Сербия)

До 57 кг: Дарья Абрамова – Андела Бранкович (Сербия)

До 60 кг: Нуне Асатрян – Ана Старовойтова (Литва)

До 63 кг: Елена Бабичева – Аслахан Мехмедова (Болгария)

До 66 кг: Альбина Молдажанова – Милена Матович (Сербия)

До 70 кг: Дарима Сандакова – Ани Овсепян (Армения)

До 75 кг: Анастасия Шамонова – Николина Гайич (Сербия)

До 81 кг: Елена Гапешина – Виктория Кебикова (Беларусь)

Свыше 81 кг: Кристина Ткачева – Сара Милькович (Сербия)

Чемпионат Европы проходит в Белграде с 18 по 28 апреля. Российские боксеры выступают под флагом и гимном РФ.