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За два дня на Игры БРИКС продано 4,5 тыс. билетов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Предстоящие Игры стран БРИКС, которые пройдут в Казани этого года, оказались востребованным турниром. Об этом заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Мы открыли продажу билетов на соревнования в минувший вторник - за 50 дней до открытия Игр - и буквально за два дня уже реализовали 4,5 тыс. билетов из порядка 100 тыс. Мы видим большую географию продаж, билеты покупают не только люди из Казани и Татарстана, но и болельщики со всей страны и из разных стран мира", - приводит слова Леонова оргкомитет Игр БРИКС.

Игры БРИКС-2024 пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

БРИКС Игры БРИКС Владимир Леонов Республика Татарстан
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