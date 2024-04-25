ВАДА пригласило независимого прокурора в связи с допингом у китайских пловцов

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ВАДА пригласило независимого прокурора для оценки своего отказа от апелляции на решение Китайского антидопингового агентства (CHINADA) не наказывать 23 китайских пловцов за положительные допинг-пробы.

"В свете разрушительных и безосновательных обвинений, которые выдвигаются в адрес ВАДА в связи с делом Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о незаконном заражении 23 пловцов из Китая в 2021 году, ВАДА отреагировало на призывы и пригласило независимого прокурора г-на Эрика Коттье, чтобы провести тщательный анализ действий ВАДА по этому вопросу", - говорится в заявлении ВАДА на сайте организации.

В сообщении поясняется, что независимый прокурор должен будет высказать свое мнение и по следующему вопросу: "есть ли какие-либо признаки предвзятого отношения к Китаю, неоправданного вмешательства или других нарушений в оценке ВАДА решения CHINADA не возбуждать дела о нарушениях антидопинговых правил в отношении китайских пловцов".

В дополнение к независимому прокурору антидопинговое агентство направит в Китай группу по аудиту соответствия, чтобы оценить текущее состояние антидопинговой программы.

Президент агентства Витольд Банька, чьи слова приводятся в сообщении, заявил, что "честность и репутация ВАДА находятся под угрозой".

"В последние несколько дней ВАДА было несправедливо обвинено в предвзятости в пользу Китая из-за того, что оно не подало апелляцию по делу CHINADA в Спортивный арбитражный суд. Мы по-прежнему отвергаем ложные обвинения и рады возможности передать эти вопросы в руки опытного, уважаемого и независимого прокурора. Я благодарю членов Исполкома ВАДА за то, что они собрались в столь сжатые сроки и за их поддержку в этом вопросе", - заявил Банька.

Ранее сообщалось, что 23 пловца из Китая сдали положительные тесты на запрещенный препарат триметазидин за несколько месяцев до токийской Олимпиады 2021 года. Согласно материалам The Guardian, спортсмены были допущены к участию в соревнованиях, поскольку ВАДА приняло объяснение китайской стороны о том, что запрещенный препарат попал в организм случайно.

20 апреля ВАДА отчиталась о проведении собственного расследования, по результатам которого, агентство отказалось подавать в CAS апелляцию на решение СHINADA о непреднамеренности попадания вещества в организм спортсменов. При этом ученые и следователи ВАДА не имели возможности проводить расследование в Китае из-за ограничений, связанных с COVID-19. В результате к спортсменам не были применены никакие санкции.

Вскоре Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность ВАДА на фоне их согласия с решением CHINADA. В свою очередь, ВАДА заявило "Интерфаксу" о тщательном расследовании дела о допинге в пробах китайских пловцов.