Четырнадцать футболистов "Сочи" отравились перед матчем с "Ахматом"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Почти полтора десятка игроков "Сочи" почувствовали недомогание перед матчем 21-го тура чемпионата России по футболу против грозненского "Ахмата". Об этом заявил главный тренер "Сочи" Роберт Морено.

"Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали (на стадион)", - сказал Морено в эфире "Матч ТВ".

"Пришлось выбирать несколько игроков, которые лучше себя чувствуют и менее пострадали в этой ситуации. Несколько игроков "Сочи" сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить", - сказал тренер.

"Ахмат" и "Сочи" играют в Грозном в четверг в рамках 21-го тура чемпионата России.