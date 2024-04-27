Россиянин Кудряшов в первом раунде нокаутировал аргентинца Робутти

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Дмитрий Кудряшов одержал победу над аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти на турнире в Москве.

Поединок представителей тяжелого веса завершился в первом раунде: Кудряшов нокаутировал соперника.

"Дальше хочу поехать домой. О чем еще мечтать? Меня называют пенсионером, вызывают постоянно, так что я готов драться", - сказал Кудряшов по окончании поединка.

Свой последний бой 38-летний Кудряшов провел в начале марта в белгородском Губкине, в шестом раунде нокаутировав американца Деандре Севейджа. До этого экс-чемпион WBC Silver Кудряшов выходил на ринг в апреле 2023 года во Владикавказе, когда в первом раунде нокаутировал другого боксера из США Сэма Шьюмейкера.