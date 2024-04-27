На ЧЕ по боксу в Сербии отключился гимн РФ в честь россиянки, его допели зрители

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Чумгалакова стала первой победительницей проходящего в Сербии чемпионата Европы по боксу.

В финале в весовой категории до 48 кг она победила сербку Кристину Над Вагру.

В честь Чумгалаковой на арене прозвучал гимн России – отечественные спортсмены на чемпионате Европы выступают под государственной символикой РФ. Однако по техническим причинам музыка прервалась, зрители на трибунах его допели сами. Очевидцем этого стал присутствующий на турнире корреспондент "Интерфакса".

"Я очень хорошо подготовилась к этому турниру, мне понравилась организация. Четыре боя позади, все хорошо", - сказала Чумгалакова журналистам, добавив, что сейчас испытывает опустошение.

"Когда ты уже решил поставленную задачу, выиграл чемпионат Европы, можешь отдыхать. После объявления победителя приходит эта эмоция. А так, все хорошо, я очень рада, что выиграла", - отметила она.

Между тем, в категории веса до 52 кг обладательницей серебряной медали стала россиянка Анастасия Кооль.

Всего в проходящих в субботу женских финалах представлены 10 россиянок; в мужских финалах, которые пройдут 28 апреля, выступят девять российских боксеров.