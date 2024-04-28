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Россияне завоевали три золотые медали на чемпионате Европы по дзюдо

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU -Три золотые, по одной серебряной и бронзовой медали смогли завоевать российские дзюдоисты на чемпионате Европы в Загребе.

Чемпионами Европы-2024 стали Матвей Каниковский (весовая категория – до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг) и Кристина Дудина (до 48 кг).

Серебряную медаль завоевал Данил Лаврентьев (до 73 кг), бронзовую – Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Россияне и белорусы выступили в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

дзюдо
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