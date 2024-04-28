Российско-узбекский боец Гуськов победил американца Спэнна на турнире UFC

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Боец смешанного стиля Богдан Гуськов, имеющий гражданство Узбекистана и России, одержал победу над представителем США Райанном Спэнном на турнире UFC Vegas 91 в США.

Со-главный поединок представителей полутяжелого веса завершился техническим нокаутом.

На счету 31-летнего Гуськова в смешанных единоборствах теперь 16 побед и три поражения. 32-летний Спэнн проиграл десятый бой при 21 победе.

На соревнованиях Гуськов выступает под флагом Узбекистана.