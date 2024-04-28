"Спартак" обыграл "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Игрок ФК "Спартак" Хесус Медина Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 одолели столичный "Локомотив" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России.

На 44-й минуте пенальти реализовал спартаковец Тео Бонгогда. На 51-й минуте Тимур Сулейманов сравнял счет, но вскоре "Спартак" вновь вышел вперед: на 56-й минуте отличился Хесус Медина. На 67-й минуте Даниил Хлусевич упрочил преимущество "Спартака", на 71-й футболист "Локомотива" Владислав Сарвели сократил отставание.

"Спартак" набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обойдя "Локомотив" (пятое место и 41 балл).