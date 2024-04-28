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Грузинский боксер отказался фотографироваться с россиянином на награждении на ЧЕ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Грузинский боксер Лаша Гурули не стал участвовать в совместном фотографировании с россиянином Тарханом Идиговым на церемонии награждения призеров чемпионата Европы в Сербии в весовой категории.

Он пожал руку российскому боксеру, ставшему чемпионом Европы, однако от фотографирования предпочел отказаться.

Их финальный поединок завершился во втором раунде, когда команда грузина выбросила на настил ринга полотенце.

После боя Идигов заявил журналистам, что не понял, по какой причине соперники это сделали.

Финалы мужского ЧЕ проходят в Белграде в воскресенье, россияне выступают под флагом РФ.

бокс Белград Тархан Идигов Лаша Гурули
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