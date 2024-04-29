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"Балтика" победила ЦСКА в чемпионате России по футболу

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 3:1 обыграли московский ЦСКА в домашнем матче 26-го тура чемпионата России.

На 50-й минуте гол в составе хозяев забил с пенальти Кристиян Бистрович, на 77-й Алекс Насименто Фернандес увеличил преимущество "Балтики" в счете, а на 86-й Кирилл Капленко довел его до крупного.

На 90-й минуте ЦСКА удалось сократить отставание, отличился Кирилл Глебов.

"Балтика" набрала 26 очков и поднялась на 26-е место в турнирной таблице, ЦСКА – на седьмом месте, 38 очков.

Балтика ЦСКА футбол РПЛ
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