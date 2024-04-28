"Динамо" обыграло "Зенит" в чемпионате России по футболу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 победили петербургский "Зенит" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России.

На 77-й минуте гол забил Константин Тюкавин.

"Зенит" сохранил лидерство в турнирной таблице, в его активе 50 очков. Однако петербуржцев может обойти занимающий второе место "Краснодар" (49), который в понедельник сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

"Динамо" приблизилось к "Зениту" и "Краснодару", набрав 47 баллов.