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"Динамо" обыграло "Зенит" в чемпионате России по футболу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 победили петербургский "Зенит" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России.

На 77-й минуте гол забил Константин Тюкавин.

"Зенит" сохранил лидерство в турнирной таблице, в его активе 50 очков. Однако петербуржцев может обойти занимающий второе место "Краснодар" (49), который в понедельник сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

"Динамо" приблизилось к "Зениту" и "Краснодару", набрав 47 баллов.

Динамо Зенит футбол
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