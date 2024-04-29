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В России летом пройдет 67 международных спортивных мероприятий

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Около 2 тыс. спортивных мероприятий пройдет в России с июня по август, из них 67 - международные, сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Спорт является неотъемлемой частью жизни многих россиян. С июня по август пройдет не менее 2 тыс. спортивных мероприятий, из которых 67 - это международные. Самыми яркими соревнованиями этого лета станут, несомненно, Игры БРИКС, которые пройдут в Казани", - сказал Чернышенко, слова которого привели на сайте правительства РФ.

Кроме того, он сообщил, что летом пройдут VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", в которых, как ожидается, примут участие не менее 3 тыс. участников. От Томска до Улан-Батора пройдет ралли "Шёлковый путь".

Как отметил Чернышенко, "все проводимые мероприятия направлены на популяризацию спорта, а также помогают в достижении цели, поставленной президентом России - не менее 70% жителей страны, регулярно занимающихся физической активностью".

В свою очередь министр спорта Олег Матыцин сообщил, что за лето пройдет более 300 соревнований в рамках чемпионатов России и более 270 - в рамках кубков России.

Дмитрий Чернышенко Игры БРИКС Дети Азии Шёлковый путь Олег Матыцин
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