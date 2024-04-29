"Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в РПЛ и догнал лидирующий "Зенит"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью 0:0.

Игра прошла в Самаре, "Краснодар" завершал встречу в меньшинстве: на 64-й минуте вторую желтую карточку получил Сергей Волков.

"Краснодар" набрал 50 очков и сравнялся с лидирующим в турнирной таблице "Зенитом". У петербургской команды имеется преимущество по дополнительным показателям.

"Крылья Советов" - на шестом месте, 40 очков.