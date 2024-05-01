Надаль выбыл из турнира Masters в Мадриде

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Испанец Рафаэль Надаль проиграл чеху Иржи Лехечке в четвертом круге теннисного турнира категории Masters в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Лехечки.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов чех занимает 31-е место, экс-первая ракетка мира Надаль – 512-е.

В следующем круге Лехечка сыграет с четвертой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Ранее 37-летний Надаль заявил, что в последний раз играет на турнире Masters в Мадриде, пятикратным победителем которого он является. На его счету также 22 титула на турнирах Большого шлема.