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Сергей Зубов возглавил хоккейный клуб "Сочи"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Сочи" объявил о назначении Сергея Зубова в качестве нового главного тренера команды.

Контракт с ним подписан на два года, сообщается на сайте ХК.

53-летний специалист работал в "Сочи" с 2017 по 2019 год, под его руководством команда дважды выходила в плей-офф КХЛ. Также он возглавлял петербургский СКА, рижское "Динамо".

Будучи игроком, Зубов выиграл Олимпиаду-1992, в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" (1994) и "Далласа" (1999) становился обладателем Кубка Стэнли.

Сергей Зубов Сочи хоккей
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