Обладатель Кубка Гагарина Миронов перешел из "Динамо" в "Спартак"

Андрей Миронов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Призер чемпионатов мира в составе сборной России по хоккею Андрей Миронов стал игроком "Спартака", сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Контракт с 29-летним защитником рассчитан на два сезона, до 31 мая 2026 года.

Предыдущим клубом Миронова было московское "Динамо", цвета которого он защищал с 2018 года, а до этого играл за динамовцев с 2012 по 2017 год. Миронов был капитаном "Динамо".

В общей сложности в КХЛ защитник провел 644 матча, набрав по системе "гол+пас" 173 (43+130) очка. Также он провел сезон в системе клуба НХЛ "Колорадо".