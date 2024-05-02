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Ибрагим Исламов встретится с Яковым Букиным на турнире Ural FC 7 в Тольятти

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Российские бойцы Ибрагим Исламов по прозвищу "и Яков Букин проведут очный поединок 23 мая в Тольятти.

Это противостояние по правилам К1 в полусреднем весе будет со-главным на турнире Ural FC 7.

Никархо известен по выступлениям в Hardcore FC, Hardcore Boxing, Арена FC, RUH. Ранее Исламов встречался с такими соперниками, как Тимур Никулин, Тимур Абдурахманов, Ильнар Ишимбаев, Харун Бозиев, Сеймур Рзаев, Грачик Саакян и другими. Букин проводил поединки в "Наше дело", Хайп FC, RUH и дрался с такими оппонентами, как Ислам Кадиев, Андрей Ефимов, Арби Эмиев, Дастан Бекен и другими.

Возглавит шоу Ural FC 7 поединок по правилам ММА в среднем весе между белорусом Владиславом Ковалевым и бразильцем Дугласом Рибейро.

Турнир Ural FC 7 приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности.

ММА
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