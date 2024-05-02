Чемпион Hardcore FC Слащинин надеется, что Мунгия одолеет Альвареса

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чемпион Hardcore FC в тяжелом весе Тимур Слащинин поделился ожиданиями между боем между двумя мексиканскими боксерами Саулем Альваресом и Хайме Мунгия.

"Могу сказать точно — нас ждет крутой зрелищный бой двух мексиканцев. Есть внутреннее желание, чтобы более голодный и мотивированный Хайме Мунгия сотворил сенсацию и выиграл этот бой", - сказал Слащинин "Интерфаксу".

"Также искренне верю, что россиянин Владимир Шишкин, выступающий сейчас в этой весовой категории, сможет в скором времени претендовать на пояса этого дивизиона. Владимир хорошо завалился на нашем ринге, а сейчас активно набирает обороты за океаном. Поэтому пользуясь случаям, передаю ему слова поддержки", - отметил он.

Сауль Альварес – абсолютный чемпион мира во втором среднем весе. Его бой с Мунгия состоится в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе.