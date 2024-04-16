Татьяна Кириенко заявила, что ей будет тяжело смотреть бой Бивол – Бетербиев

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что испытывает двоякие чувства в преддверии боя между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

"С одной стороны, очень не хочется видеть очный поединок между двумя россиянами. Я очень давно знаю и Артура, и Диму. Их великолепная карьера начиналась на моих глазах, я прекрасно помню их первые успехи. Они для меня родные. Честно, во время их боя мое сердце будет болеть", - написала Кириенко в своем телеграм-канале.

"С другой стороны, я понимаю, что бокс, особенно, профессиональный, это индивидуальный вид спорта. И для меня очевидно желание и Артура, и Димы выяснить, кто же лучший. Ведь для всего мира очевидно, что сегодня у них нет конкуренции в полутяжелом весе. Это сильнейшие боксеры, чьи заслуги признаны во всем мире", - отметила генсек федерации.

Она считает, что оба боксера "по праву входят в число лучших вне зависимости от весовых категорий".

"Это уникумы и гении. Они гордость российского спорта, пришло время увидеть их поединок. Этого хотели и сами боксеры, и миллионы фанатов бокса", - заявила Кириенко.

"Со своей стороны пожелаю, как бы это банально не звучало, пусть победит сильнейший. Мне будет очень тяжело наблюдать за этим поединком", - подчеркнула она.

Как сообщалось, бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Биволом и Бетербиевым про дет 1 июня в Саудовской Аравии.

33-летний Бивол в декабре 2023 года защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победив британца Артура. На счету Бивола на профессиональном ринге 22 победы в 22 поединках (11 – нокаутом).

39-летний Бетербиев 18 января 2024 года защитил титулы по версиям WBC, WBO и IBF, победив британца Каллума Смита. На счету Бетербиева 20 досрочных побед в 20 профессиональных боях.