Поиск

Татьяна Кириенко заявила, что ей будет тяжело смотреть бой Бивол – Бетербиев

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что испытывает двоякие чувства в преддверии боя между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

"С одной стороны, очень не хочется видеть очный поединок между двумя россиянами. Я очень давно знаю и Артура, и Диму. Их великолепная карьера начиналась на моих глазах, я прекрасно помню их первые успехи. Они для меня родные. Честно, во время их боя мое сердце будет болеть", - написала Кириенко в своем телеграм-канале.

СпортСМИ сообщили о подписании Биволом контракта на бой с БетербиевымСМИ сообщили о подписании Биволом контракта на бой с БетербиевымЧитать подробнее

"С другой стороны, я понимаю, что бокс, особенно, профессиональный, это индивидуальный вид спорта. И для меня очевидно желание и Артура, и Димы выяснить, кто же лучший. Ведь для всего мира очевидно, что сегодня у них нет конкуренции в полутяжелом весе. Это сильнейшие боксеры, чьи заслуги признаны во всем мире", - отметила генсек федерации.

Она считает, что оба боксера "по праву входят в число лучших вне зависимости от весовых категорий".

"Это уникумы и гении. Они гордость российского спорта, пришло время увидеть их поединок. Этого хотели и сами боксеры, и миллионы фанатов бокса", - заявила Кириенко.

"Со своей стороны пожелаю, как бы это банально не звучало, пусть победит сильнейший. Мне будет очень тяжело наблюдать за этим поединком", - подчеркнула она.

Как сообщалось, бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Биволом и Бетербиевым про дет 1 июня в Саудовской Аравии.

33-летний Бивол в декабре 2023 года защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победив британца Артура. На счету Бивола на профессиональном ринге 22 победы в 22 поединках (11 – нокаутом).

39-летний Бетербиев 18 января 2024 года защитил титулы по версиям WBC, WBO и IBF, победив британца Каллума Смита. На счету Бетербиева 20 досрочных побед в 20 профессиональных боях.

бокс Татьяна Кириенко Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл регулярный чемпионат НХЛ

Непомнящий сыграл вничью с Гукешем на турнире претендентов

"Металлург" стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

"Металлург" стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

Макрон указал на запасной план по церемонии открытия ОИ на случай угрозы

Баскетбольный клуб ЦСКА уволил главного тренера Райковича

Баскетбольный клуб ЦСКА уволил главного тренера Райковича

Андрей Рублев опустился на восьмое место в рейтинге ATP

Непомнящий сыграл вничью с Фируджей на турнире претендентов

"Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу

"Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу

Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера "Спартака"

Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера "Спартака"

Алекс Перейра сохранил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Алекс Перейра сохранил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });