Поиск

Умер экс-главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Сесар Луис Менотти скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации футбола Аргентины.

Менотти возглавлял национальную команду страны в период с 1974 по 1978 год. Под его руководством аргентинская сборная в 1978 году выиграла домашний чемпионат мира.

Также он работал в ведущих аргентинский клубах – в частности, в "Бока Хуниорс", "Ривер Плейте", "Индепендьенте", возглавлял испанские "Барселону" (выиграл Кубок Испании, Кубок испанской лиги) и "Атлетико", итальянскую "Сампдорию", сборную Мексики.

футбол Сесар Луис Менотти Аргентина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Определились все участники второго раунда Кубка Стэнли НХЛ

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир Masters в Мадриде

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир Masters в Мадриде

"Спартак" сыграл вничью со сменившим главного тренера "Пари НН"

"Динамо" обыграло "Сочи" и возглавило турнирную таблицу РПЛ

"Динамо" обыграло "Сочи" и возглавило турнирную таблицу РПЛ

Сауль Альварес сохранил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

"Реал" стал 36-кратным чемпионом Испании по футболу

"Краснодар" проиграл "Ахмату" в чемпионате России по футболу

Илич стал главным тренером ФК "Пари НН"

Андрей Рублев вышел в финал турнира Masters в Мадриде

Полузащитник Марко Ройс покинет "Боруссию" по окончании сезона

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });