Умер экс-главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Сесар Луис Менотти скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации футбола Аргентины.

Менотти возглавлял национальную команду страны в период с 1974 по 1978 год. Под его руководством аргентинская сборная в 1978 году выиграла домашний чемпионат мира.

Также он работал в ведущих аргентинский клубах – в частности, в "Бока Хуниорс", "Ривер Плейте", "Индепендьенте", возглавлял испанские "Барселону" (выиграл Кубок Испании, Кубок испанской лиги) и "Атлетико", итальянскую "Сампдорию", сборную Мексики.