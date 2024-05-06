Канадец Бенуа Гру стал главным тренером ХК "Трактор"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Челябинский хоккейный клуб "Трактор" объявил о назначении канадца Бенуа Гру в качестве главного тренера команды.

"Контракт с североамериканским специалистом рассчитан на два года", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Бенуа Гру работал в системе североамериканских хоккейных клубов, был ассистентом наставников в юниорских и молодежных сборных Канады.

В должности главного тренера "Трактора" канадец сменил Алексея Заварухина, при котором команда дошла до полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.