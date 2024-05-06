Вице-президент АСА назвал лучших бойцов-ударников лиги

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал лучших, на его взгляд бойцов-ударников среди тех, кто выступает в соревнованиях под эгидой лиги.

"Топ-4 лучших ударника АСА - Альберт Туменов, Биберт Туменов, Павел Витрук, Магомед Бибулатов. Это техничные ударники", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

Российская промоутерская компания АСА (Absolute Championship Akhmat), проводящая турниры по смешанным единоборствам, образована в 2014 году.