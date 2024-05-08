"Рубин" наказал своего футболиста за шутку про премию от соперника

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" принял дисциплинарные меры в отношении к полузащитнику команды Руслану Безрукову, пошутившему о денежном вознаграждении со стороны одной из команд РПЛ.

"Футбольный клуб "Рубин" сожалеет о данной ситуации, вызвавшей столь широкий негативный резонанс. Да, медийная активность футболистов — часть спортивного шоу, способ повысить интерес болельщиков к турниру. Однако есть темы, на которые нельзя шутить", - говорится в заявлении "Рубина" на сайте клуба.

По окончании победного над петербургским "Зенитом" (2:0) матча РПЛ в апреле Безруков в прямом ТВ-эфире пошутил о том, что ждет от "Краснодара" (конкурента "Зенита" в борьбе за золото – ИФ) премиальных. Это вызвало критику со стороны многих экспертов.

В "Рубине", в свою очередь, заявили о недопустимости таких, как у Безрукова, высказываний, и подчеркнули, что с уважением относятся "к усилиям РФС по очищению российского футбола от любых форм коррупции".

"Все вместе мы выступаем за принципы fair play и честную конкуренцию. Это принципиальная позиция ФК "Рубин", которую разделяет и сам Руслан Безруков", - заявил клуб.

"В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры", - отмечается в заявлении.

22-летний Безруков играет в "Рубине" с 2022 года, когда казанский клуб представлял еще Первую лигу.