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"Реал" победил "Баварию" и сыграет с "Боруссией" в финале ЛЧ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Футболисты испанского "Реала" со счетом 2:1 обыграли немецкую "Баварию" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла в Мадриде.

По ходу противостояния "Реал" был в шаге от вылета из турнира. На 68-й минуте Альфонсо Дэвис вывел "Баварию" вперед. С учетом результата первой игры (2:2), в Мюнхене, "Бавария" становилась победителем и по сумме двух встреч. Однако точные удары футболиста "Реала" Хоселу на 88 и 90+1 минутах вывели в финал мадридскую команду.

В решающем матче "Реал" сыграет с немецкой командой "Боруссия" (Дортмунд).

Бавария Реал футбол
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